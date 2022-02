Sky: Atalanta in silenzio stampa per protesta contro il gol annullato e l’espulsione di Gasperini (Di domenica 20 febbraio 2022) Per la terza volta Gian Piero Gasperini non si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra. L’Atalanta ha perso 1-0 al Franchi. La Fiorentina ha battuto il club di Gasperini con una rete di Piatek all’11’. Gasperini, furioso per il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer, è stato espulso dall’arbitro Doveri dopo aver cominciato ad urlare in campo. Proprio da questi episodi deriva la decisione del club. L’inviato Sky al Franchi, infatti, ha comunicato in diretta che nessun tesserato dell’Atalanta parlerà ai microfoni dell’emittente «in segno di protesta contro il gol annullato e l’espulsione di Gasperini da parte di Doveri». I commentatori in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Per la terza volta Gian Pieronon si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra. L’ha perso 1-0 al Franchi. La Fiorentina ha battuto il club dicon una rete di Piatek all’11’., furioso per il gola Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer, è stato espulso dall’arbitro Doveri dopo aver cominciato ad urlare in campo. Proprio da questi episodi deriva la decisione del club. L’inviato Sky al Franchi, infatti, ha comunicato in diretta che nessun tesserato dell’parlerà ai microfoni dell’emittente «in segno diil goldida parte di Doveri». I commentatori in ...

Advertising

SkySport : FIORENTINA-ATALANTA 1-0 Risultato finale ? ? #Piatek (56') ? ? - andrea66769767 : RT @SkySport: FIORENTINA-ATALANTA 1-0 Risultato finale ? ? #Piatek (56') ? ? - Juventusfcfan_ : RT @SkySport: FIORENTINA-ATALANTA 1-0 Risultato finale ? ? #Piatek (56') ? ? - napolista : Sky: #Atalanta in silenzio stampa per protesta contro il gol annullato e l’espulsione di #Gasperini Una decisione… - Atalantinicom : #Atalanta - La moviola di Sky: 'Hateboer in fuorigioco ma doveva decidere Doveri'#Atalanta...… -