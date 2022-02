Serie A, c’è Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Sassuolo nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Alessio Dionisi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, match della ventiseiesima giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la settima giornata del girone di ritorno dellaA. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Alessio Dionisi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 ...

