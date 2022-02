Processo Ubi | il pm ricorre in Appello

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Bergamo. Nell’ultimo giorno utile, il procuratore di Bergamo Paolo Mandurinoincontro la sentenza di assoluzione nelUbi Banca. L’impugnazione in particolare riguarda l’accusa di ostacolo alla vigilanza per 11 imputati che in primo grado erano stati assolti. Ilriguardava, lo ricordiamo, presunte irregolarità nella gestione di Ubi prima della fusione con Intesa Sanpaolo. La sentenza dell’8 ottobre, arrivata dopo tre anni di udienze, emessa dal collegio giudicante (presidente Stefano Storto, a latere Andrea Guadagnino e Maria Beatrice Parati) ha assolto 30 dei 31 imputati. La Procura aveva chiesto 26 condanne e quattro assoluzioni. L’unica condanna a 1 anno e 7 mesi era stata emessa per Franco Polotti. L’ex presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio e l’ex presidente ...