Papa | È triste quando i popoli cristiani pensano alla guerra

(Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Nell'introdurre l'Angelus,Francesco è tornato sulla questione ucraina e la crisi internazionale. "Com'èpersone efieri di esserevedono gli altri come nemici ea farsi! È molto. Con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i", ha sottolineato il Pontefice. Ilsi è poi soffermato sul Vangelo odierno in cui Gesù dà ai discepoli alcune indicazioni fondamentali di vita, spiegando che "porgere l'altra guancia non significa subire in silenzio, cedere all'ingiustizia". Questo perché "non è il ripiego del perdente, ma l'azione di chi ha una forza interiore più grande, che vince il ...