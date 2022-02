Napoli, giovane accoltellato 7 volte. L’aggressore: “Ero invaghito di lui ma mi rifiutava” (Di domenica 20 febbraio 2022) Emergono nuovi scenari in merito al tentato omicidio avvenuto nella mattinata di ieri al mercato di Secondigliano: intorno alle 10, un giovane di 27 anni è stato aggredito e accoltellato 7 volte da un 39enne, Antonio Caianiello, già con precedenti penali e affetto da problemi psichici. L’uomo ha confessato quanto commesso, sostenendo che si fosse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Emergono nuovi scenari in merito al tentato omicidio avvenuto nella mattinata di ieri al mercato di Secondigliano: intorno alle 10, undi 27 anni è stato aggredito eda un 39enne, Antonio Caianiello, già con precedenti penali e affetto da problemi psichici. L’uomo ha confessato quanto commesso, sostenendo che si fosse L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

