Le tappe per le riaperture fino a giugno: dall’addio al Green pass alla fine dell’obbligo vaccinale (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel giro di poche settimane il piano del governo sulle riaperture entrerà nel vivo, in vista della scadenza dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. Ora che oltre ai contagi i bollettini registrano un calo graduale anche dei decessi quotidiani, l’andamento della pandemia di Coronavirus mette l’esecutivo nelle condizioni di pensare concretamente all’allentamento delle misure anti Covid, così come aveva anticipato lo stesso Mario Draghi nell’ultima conferenza stampa. Ed è sui tempi che si giocherà la partita nella maggioranza, visto che già nelle ultime ore il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di sperare che dal 1 aprile si possa dire addio al Green pass. Un desiderio che inevitabilmente si scontrerà con il fronte finora più rigorista nel governo, a cominciare dal ministro della Salute Roberto ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel giro di poche settimane il piano del governo sulleentrerà nel vivo, in vista della scadenza dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. Ora che oltre ai contagi i bollettini registrano un calo graduale anche dei decessi quotidiani, l’andamento della pandemia di Coronavirus mette l’esecutivo nelle condizioni di pensare concretamente all’allentamento delle misure anti Covid, così come aveva anticipato lo stesso Mario Draghi nell’ultima conferenza stampa. Ed è sui tempi che si giocherà la partita nella maggioranza, visto che già nelle ultime ore il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di sperare che dal 1 aprile si possa dire addio al. Un desiderio che inevitabilmente si scontrerà con il frontera più rigorista nel governo, a cominciare dal ministro della Salute Roberto ...

