La Regina Elisabetta d’Inghilterra | 95 anni | ha il Covid Sintomi lievi | resterà a Windsor

(Di domenica 20 febbraio 2022) La, 95, è risultata positiva al. Lo riferisce Buckingham Palace, secondo cui la sovrana registra “” della malattia e continuerà ad assolvere i suoi compiti da. I timori per la salute dellaerano emersi una decina di giorni fa quando il figlio, il principe Carlo, era risultato positivo al coronavirus. Due giorni prima del test Carlo era stato in contatto con la monarca. In quell’occasione Buckingham Palace fece sapere che lanon presentava alcun sintomo. Il 14 febbraio, però, anche la duchessa di Cornovaglia Camilla, consorte del principe Carlo, era risultata positiva al-19. Per il principe ...

positiva al Covid. Buckingham Palace: 'Sintomi lievi simili a un raffreddore' Primo giorno di picco preso in esame, quello del 13 novembre 2020 , quando si registrarono 40.902 casi ...La Regina è positiva al Covid . Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana ha sintomi leggeri. Gli ultimi a essere contagiati a palazzo erano stati il principe Carlo (colpito ... La regina Elisabetta è positiva al Covid-19. Come in Svizzera, pure in Gran Bretagna le persone che risultano positive al Covid-19 devono autoisolarsi per almeno cinque giorni. La regina ha ricevuto ...