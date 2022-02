Italia Norvegia 2-1: azzurre in finale di Algarve Cup! (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Algarve di Faro il match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022 tra Italia e Norvegia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Alvarve di Faro, Italia e Norvegia femminile si affrontano nel match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022. Sintesi Italia Norvegia femminile 2-1 10 Gol Giacinti – Spettacolare girata al volo sul cross da destra di Lenzini. Pallone in rete, nulla da fare per Fiskerstrand 20? Reazione Norvegia – Che ha guadagnato un po’ di campo e cerca di creare occasioni pericolose 28? Gol Caruso – Colpo di tacco di Girelli a smarcare la compagna che sul filo del fuorigioco batte Fiskerstrand 45+2? Gol Ildhusoy – Contropiede verticale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadiodi Faro il match valido per la seconda giornata diCup 2022 trafemminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Alvarve di Faro,femminile si affrontano nel match valido per la seconda giornata diCup 2022. Sintesifemminile 2-1 10 Gol Giacinti – Spettacolare girata al volo sul cross da destra di Lenzini. Pallone in rete, nulla da fare per Fiskerstrand 20? Reazione– Che ha guadagnato un po’ di campo e cerca di creare occasioni pericolose 28? Gol Caruso – Colpo di tacco di Girelli a smarcare la compagna che sul filo del fuorigioco batte Fiskerstrand 45+2? Gol Ildhusoy – Contropiede verticale ...

Advertising

luuurensa : RT @LFootball_: ? Le #Azzurre battono la @nff_landslag ???? grazie ai gol di @Giacinti9 e #Caruso ?? L'Italia vola in finale di #AlgarveCup #… - ilnapolionline : ALGARVE CUP - Italia-Norvegia 2-1, le azzurre di Bertolini conquistano la finale - - LFootball_ : ? Le #Azzurre battono la @nff_landslag ???? grazie ai gol di @Giacinti9 e #Caruso ?? L'Italia vola in finale di… - donatellaesse : Italia Norvegia 2 a 1. Evviva le ragazze della nazionale in finale nell’ Algarve Cup. @AzzurreFIGC appuntamento in… - zazoomblog : Italia Norvegia 2-1 LIVE: Giacinti vicina al tris - #Italia #Norvegia #LIVE: #Giacinti -