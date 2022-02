I programmi in tv oggi | 21 febbraio 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Su Rai Uno Makari, su Canale 5 Grande Fratello Vip, su Rai Tre Presa diretta. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Il domani che verrà. Quando tornano dalla loro vacanza a Rockpool Eden sui monti australiani, la 17enne Ellie e i suoi amici scoprono che in loro assenza i loro cari sono scomparsi e le case sono ...