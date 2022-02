Gli studenti gnè gnè vogliono solo il reddito da cazzeggio (Di domenica 20 febbraio 2022) Gli studenti si sono messi a manifestare e ad occupare scuole. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Per due anni li abbiamo chiusi a casa, costretti alla didattica a distanza, colpevolizzati per la movida, abbiamo impedito loro di fare sport, stare all’aperto e, invece di urlare per come abbiamo trattato le loro giovani libertà, manifestano contra l’alternanza scuola-lavoro. Viene da pensare che abbiamo perso una generazione. Poi, però, ascolti le loro rivendicazioni: «Nessuno di noi morirà più al servizio dei padroni». A cui segue la richiesta che gli stage siano retribuiti. E allora capisci tutto. Sono semplicemente I figli – poco originali – di quelli che hanno sempre gridato al «padrone»: sembrano usciti da un film di Nanni Moretti, invece al massimo hanno giocato a Fortnite. E dunque il solito gruppo di ideologizzati, una minoranza degli ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 20 febbraio 2022) Glisi sono messi a manifestare e ad occupare scuole. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Per due anni li abbiamo chiusi a casa, costretti alla didattica a distanza, colpevolizzati per la movida, abbiamo impedito loro di fare sport, stare all’aperto e, invece di urlare per come abbiamo trattato le loro giovani libertà, manifestano contra l’alternanza scuola-lavoro. Viene da pensare che abbiamo perso una generazione. Poi, però, ascolti le loro rivendicazioni: «Nessuno di noi morirà più al servizio dei padroni». A cui segue la richiesta che gli stage siano retribuiti. E allora capisci tutto. Sono semplicemente I figli – poco originali – di quelli che hanno sempre gridato al «padrone»: sembrano usciti da un film di Nanni Moretti, invece al massimo hanno giocato a Fortnite. E dunque il solito gruppo di ideologizzati, una minoranza degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Lazio, bollettino Covid: oggi 4.917 contagi (2.120 a Roma) e undici morti Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione ... Nelle scuole potenziato il contact tracing a disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione ...

La protesta degli studenti e le contraddizioni del Paese Una scuola in queste condizioni risulta sempre più inadeguata a raggiungere gli obiettivi di ... Oltre i limiti della scuola pesa sulla vita dei giovani studenti soprattutto l'incertezza del futuro. ...

Bassetti: "Italia Paese pieno di imbecilli, responsabilità anche di magistratura" "Ad avvicinarci un gruppo di studenti, gente che dovrebbe studiare e che invece passa ... Mi auguro che qualcosa facciano gli inquirenti, perché se a questa gente sarà fatto un processo tra 5 anni non ...

