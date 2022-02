GF Vip, scatta il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran: Alex Belli non ci sta e sbotta (Di domenica 20 febbraio 2022) Da quando Alex Belli ha fatto nuovamente il suo ingresso al GF Vip 6, nella Casa più spiata d’Italia è successo di tutto. Scenate di gelosia, liti e riconciliazioni lampo hanno appassionato sempre di più i telespettatori, curiosi di seguire le dinamiche del triangolo amoroso composto dall’attore, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo la scenata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 febbraio 2022) Da quandoha fatto nuovamente il suo ingresso al GF Vip 6, nella Casa più spiata d’Italia è successo di tutto. Scenate di gelosia, liti e riconciliazioni lampo hanno appassionato sempre di più i telespettatori, curiosi di seguire le dinamiche del triangolo amoroso composto dall’attore,. Dopo la scenata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ang_Gulino : - Quellochetutti1 : Scatta il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge: ecco il Video e tutti i dettagli ?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Barù e Jessica sempre più vicini, ma non scatta il bacio #jeru - Lottiequeen17 : RT @fanpage: #Gfvip, Barù e Jessica sempre più vicini, ma non scatta il bacio #jeru - fanpage : #Gfvip, Barù e Jessica sempre più vicini, ma non scatta il bacio #jeru -