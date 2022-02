Ex concorrente del GF Vip contro Alfonso Signorini (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un ex concorrente del Grande Fratello (NIP e VIP) si scaglia contro il programma e il suo conduttore Dopo il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge, torna le polemiche sul Grande Fratello Vip e sulla grande soap opera messa in scena da Alex Belli. Stavolta, è Salvo Veneziano a scagliarsi contro il programma e contro Alfonso Signorini, rilanciando sui social il video del tentato menage a trois di Alex Belli con la moglie Delia e con Soleil. Il video, già virale sul web, desta scalpore e l’insistenza dell’attore nel voler coinvolgere Soleil Sorge in un presunto rapporto a tre con Delia Duran, giudicato aspramente dagli utenti e dallo stesso ex gieffino: “Che gente di… ma secondo voi, questa è gente da mettere in un reality su Canale 5? Ma sono sconvolto. Quin andrebbero licenziati ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un exdel Grande Fratello (NIP e VIP) si scagliail programma e il suo conduttore Dopo il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge, torna le polemiche sul Grande Fratello Vip e sulla grande soap opera messa in scena da Alex Belli. Stavolta, è Salvo Veneziano a scagliarsiil programma e, rilanciando sui social il video del tentato menage a trois di Alex Belli con la moglie Delia e con Soleil. Il video, già virale sul web, desta scalpore e l’insistenza dell’attore nel voler coinvolgere Soleil Sorge in un presunto rapporto a tre con Delia Duran, giudicato aspramente dagli utenti e dallo stesso ex gieffino: “Che gente di… ma secondo voi, questa è gente da mettere in un reality su Canale 5? Ma sono sconvolto. Quin andrebbero licenziati ...

