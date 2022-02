Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue | caratteristche tecniche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Endeavour Perpetual

Quotidiano Motori

15 febbraio 2022 - 14:00 H. Moser and CieCalendar lancia l'Calendar Funky Blue , nella versione da 42 mm e con il logo del brand in smalto trasparente. La Maison orologiera ha creato una serie ...15 febbraio 2022 - 14:00 H. Moser and CieCalendar lancia l'Calendar Funky Blue , nella versione da 42 mm e con il logo del brand in smalto trasparente. La Maison orologiera ha creato una serie ...The release of the Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue model “contributed to the brand’s revival while establishing its new aesthetic codes—a bold blend of the traditional and modern ...... for being able to adjust forwards and backwards at any time of the day (a rarity in the world of perpetual calendars). The release of the Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue model “contributed ...