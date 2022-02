Ecco che cosa ti serve per farlo dal lato B e goderne veramente (Di domenica 20 febbraio 2022) Rapporto ed anale sono due parole che, quando vengono messe insieme, finiscono per spaventare tantissime persone. Ti va se ne parliamo insieme? Inutile cercare di fare finta di non averne mai sentito parlare. Tutti noi abbiamo un lato B e tutti noi, prima o poi, abbiamo pensato alla possibilità di provare a “farlo“… proprio da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 febbraio 2022) Rapporto ed anale sono due parole che, quando vengono messe insieme, finiscono per spaventare tantissime persone. Ti va se ne parliamo insieme? Inutile cercare di fare finta di non averne mai sentito parlare. Tutti noi abbiamo unB e tutti noi, prima o poi, abbiamo pensato alla possibilità di provare a ““… proprio da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

elio_vito : Ecco qua, a chi diceva che non si poteva fare, proposta di legge n. 3??4??7??0?? segnatevi questi numeri, giocateli… - NicolaPorro : Ecco come Elon #Musk si è schierato con la rivolta dei camionisti canadesi ?? - giorgio_gori : «Se gli educatori sono terrorizzati da coloro che dovrebbero educare nulla funziona più. Se i genitori si organizza… - schnitzlerrr : RT @GioB1974: Ora a me va bene tutto, viva la libertà di parola, opinione, ecc. Però Elio Vito (una vita in Forza Italia) che sfotte la nat… - GigioSweet17 : @natascia725 ah ecco.... in effetti.. uno che ha la patata in testa ogni momento... -