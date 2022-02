Dionisi | ' Mi avessero annunciato 9 punti con Juve | Milan e Inter non ci avrei creduto'

Advertising

Concretezza ? Di questo filotto ne è ovviamente felice Alessio, che però distingue le ... però, i sorrisi sono tanti in Emilia - Romagna: "A inizio stagione non ci avrei creduto se mi...Dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter , il tecnico neroverde Alessioha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la gara. Tre punti a Torino e sei a San Siro: ' Se me lodetto non ci avrei creduto, ma lavoriamo per questo . Dobbiamo sfruttare le ...Ed è proprio questo che Dionisi chiede ai suoi: "Vedremo alla fine del campionato ... ma dovremo dimostrare di essere cresciuti e di non essere solo quelli che hanno vinto in casa di Milan, Inter e ..."L'obiettivo è dare continuità alle prestazioni" Il Sassuolo ora è 10° in classifica, ma per Dionisi non è la posizione in classifica ... di essere cresciuti e di non essere solo quelli che hanno ...