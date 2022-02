Delia Duran e Soleil Sorge si baciano con passione al Grande Fratello Vip | scontro con Alex Belli | poi le lacrime

(Di domenica 20 febbraio 2022) Una notte movimentata alVip, con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole.te il wild party nella Casa traè scattato un bacio appassionato, che ha colto alla sprovvista i presenti, compreso. Il triangolo non è mai morto, a quanto pare, nonostante la decisione didi qualche giorno fa di chiudere l’amicizia co l’attore. Proprio contro di lui si è poi scagliata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che gli ha rinfacciato una dichiarazione d’amore, accusandolo di essere un falso. Scintille alVip: il bacio travolgente trae ...

Advertising

infoitcultura : Soleil Sorge e Delia Duran che bacio dopo la festa Wild: scoppia la passione (VIDEO) - infoitcultura : Alex Belli propone a Delia Duran di lasciare il Grande Fratello Vip - VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli propone a Delia Duran di abbandonare la Casa, lei replica: “Ho fiducia in te ma…” Serata movi… - zazoomblog : Alex Belli propone a Delia Duran di lasciare il Grande Fratello Vip (poi finisce a tarallucci e vino) – VIDEO -… - zazoomblog : Soleil Sorge e Delia Duran scatta un bacio appassionato: Alex commenta - #Soleil #Sorge #Delia #Duran #scatta -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Pensavate che il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge efosse ormai a un punto morto e che questa infinita soap opera non avesse più molto da dire? Nulla di più sbagliato, perchè la storia poche ore fa ha visto nuovi scenari, del tutto ...La soap opera al Grande Fratello Vip 6 continua con il bacio di Soleil Sorge e. Questa volta, sono loro a lasciarsi andare alla passione in una notte delirante. Il teatrino che le vede protagoniste con Alex Belli sembra seguire un copione ben preciso. E infatti ...Cecilia Rodriguez non ci sta e tuona sui social contro Delia Duran. Dopo aver ascoltato le giustificazioni della showgirl sul suo spirito esuberante e la scelta di vivere un amore libero con Alex ...L’attore ha fatto presente alla compagna, Delia Duran, il suo bisogno di concepire la coppia in maniera diversa rispetto a prima. (OgniGiorno Magazine) Il confronto tra Delia e Soleil. Un vero e ...