Covid oggi Toscana, 2.665 contagi: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.665 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.665 su 25.626 test di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,40% (48,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.596.311 di cui 2.289.466 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

