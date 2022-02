Corsport: con Mazzarri nacque il grande Napoli. Senza Napoli, lui non è mai stato come prima (Di domenica 20 febbraio 2022) Cagliari-Napoli è Napoli contro Mazzarri l’uomo con cui tutto cominciò. Giustamente il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, gli dedica un affresco: È il Napoli ostinato, che non muore mai, che decollerà poi quando in quell’idea ci finirà dentro anche Cavani, con Pandev; è un esempio di modernismo di quel tempo (sono passati nove anni dal suo addio e ne sono capitate di cose) che attraverso la difesa a tre s’impossessa d’uno spazio sul quale si scorge l’ostinata convinzione in quel metodo dell’allenatore. Mazzarri è il ponte di ricongiunzione del Napoli con la sua stessa storia, ha avuto il potere di favorire il processo di internazionalizzazione di Benitez offrendo con l’omaggio della ricchezza della Champions ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Cagliari-control’uomo con cui tutto cominciò. Giustamente il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, gli dedica un affresco: È ilostinato, che non muore mai, che decollerà poi quando in quell’idea ci finirà dentro anche Cavani, con Pandev; è un esempio di modernismo di quel tempo (sono passati nove anni dal suo addio e ne sono capitate di cose) che attraverso la difesa a tre s’impossessa d’uno spazio sul quale si scorge l’ostinata convinzione in quel metodo dell’allenatore.è il ponte di ricongiunzione delcon la sua stessa storia, ha avuto il potere di favorire il processo di internazionalizzazione di Benitez offrendo con l’omaggio della ricchezza della Champions ...

Advertising

napolista : Corsport: con Mazzarri nacque il grande Napoli. Senza Napoli, lui non è mai stato come prima Il quotidiano e quegl… - FabioTripodi78 : @CorSport Con gli arbitri non te la puoi prendere, con il fatto che sei costretto a mettere i primavera nemmeno...… - CosaInTendenza : Alle 19:01 Mourinho con 11.443 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 6 Tweet tra i più… - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: #CagliariNapoli, tornano Mario Rui e Ospina, ballottaggio Elmas-Ounas Politano è in ripresa, ma punta il ritorno… - salvione : Roma-Verona, Zaniolo va in tribuna. Panchina con età media di 20,5 anni -