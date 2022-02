Congresso di Azione, Calenda: Renzi deve decidersi, o fa politica o fa business (Di domenica 20 febbraio 2022) “A Letta dico che, certo, che voglio stare con te, ma devi venire tu nel nostro campo. Agli amici di Forza Italia dico di venire anche loro nel nostro campo. A Renzi, che ritengo essere il migliore presidente dai tempi di De Gasperi, dico: certo che stiamo insieme. ma non e’ pensabile che tu sia pagato da uno Stato straniero. Decidi se vuoi fare politica o business”. Così’ il neosegretario di Azione, Carlo Calenda, nel suo intervento conclusivo del primo Congresso del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) “A Letta dico che, certo, che voglio stare con te, ma devi venire tu nel nostro campo. Agli amici di Forza Italia dico di venire anche loro nel nostro campo. A, che ritengo essere il migliore presidente dai tempi di De Gasperi, dico: certo che stiamo insieme. ma non e’ pensabile che tu sia pagato da uno Stato straniero. Decidi se vuoi fare”. Così’ il neosegretario di, Carlo, nel suo intervento conclusivo del primodel partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

marattin : Da iscritto ad una forza politica - @ItaliaViva - senza la quale la legislatura iniziata con Lezzi e Toninelli non… - CottarelliCPI : Questa mattina sono intervenuto al primo congresso di Azione. Ringrazio Carlo Calenda per l'occasione. Bellissimo e… - CarloCalenda : La sintesi del mio intervento di questa mattina al primo Congresso di @Azione_it. Una grande giornata di politica,… - salstra1 : RT @GiovaValentini: Enrico Letta, segretario del Pd è alleato del M5S, va al Congresso di “Azione” e tende la mano a Calenda che non vuole… - embarrassing_p : RT @CottarelliCPI: Questa mattina sono intervenuto al primo congresso di Azione. Ringrazio Carlo Calenda per l'occasione. Bellissimo evento… -