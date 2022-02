Carnevale, Kinder torna a Viareggio per animare festeggiamenti (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Kinder e la Fondazione del Carnevale di Viareggio entrano in contatto per la prima volta nel 2019 e lì scoprono di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento messi al servizio delle famiglie. Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ulteriore divertimento durante il Carnevale di Viareggio, uno dei più importanti e più antichi in Italia e nel mondo, che vanta ormai ben 148 anni di tradizione e oltre 500mila spettatori per ogni edizione. Dopo un anno di stop, Kinder animerà infatti tutte le giornate dei festeggiamenti – domenica 20, giovedì 24 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) –e la Fondazione deldientrano in contatto per la prima volta nel 2019 e lì scoprono di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento messi al servizio delle famiglie., brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ulteriore divertimento durante ildi, uno dei più importanti e più antichi in Italia e nel mondo, che vanta ormai ben 148 anni di tradizione e oltre 500mila spettatori per ogni edizione. Dopo un anno di stop,animerà infatti tutte le giornate dei– domenica 20, giovedì 24 e ...

