Calcio, Simone Inzaghi: "Non un approccio da Scudetto, ci aspettano tredici finali" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per l'Inter è arrivata una forte battuta d'arresto nella ventiseisima giornata di Serie A 2022, con la formazione meneghina che è uscita con le ossa rotte dal confronto con il Sassuolo, cedendo per 2-0 e restando a due lunghezze dal Milan, seppur con una partita in meno. "Sono molto arrabbiato per l'approccio della squadra alla gara: avevamo avuto tre giorni dopo il Liverpool, e ne avevamo parlato – ha detto il tecnico Simone Inzaghi – Se vuoi vincere lo Scudetto, non puoi avere questo approccio. E' una partita che non va bene. Ora ci aspettano 13 finali". Un'Inter che è apparsa stanca e priva di motivazione, nonostante si stesse giocando il primato della classifica, cercando il sorpasso sui cugini rossoneri, in attesa del recupero contro il Bologna.

