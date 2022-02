**Calcio: Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-0** (Di domenica 20 febbraio 2022) Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta nel 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56'. Espulso al 64' il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l'annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese) da recuperare. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - Labatte 1-0 l'nel 'lunch match' della 26/a giornata diA, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56'. Espulso al 64' il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l'annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese) da recuperare.

Advertising

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta in campo con il lutto al braccio in ricordo dell'ex allenatore Frosio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta in campo con il lutto al braccio in ricordo dell'ex allenatore Frosio -