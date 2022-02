Asia Argento, chi era l’ultimo compagno Anthony Bourdain: “Il suo suicidio è stato un trauma” (Di domenica 20 febbraio 2022) Asia Argento ricorda spesso il compagno e amore Anthony Bourdain. L’attrice è ancora emotivamente provata dalla scomparsa del suo ex compagno che si è tolto la vita in una camera d’albergo in America. “Ora a parte il suo gesto che tutt’oggi è incomprensibile, sono in un luogo di più serenità di tempo fa anche per aver scritto di lui” – racconta la Argento che nel sul libro – autobiografia ha deciso di parlare anche di lui. “Ho riaperto una parte che forse cercavo di mettere via, mi sono ricordata tutte le cose belle che abbiamo fatto. Io sono sola, sono single, dopo di lui non sono riuscita a costruire un rapporto con nessuno e spesso ci parla nella mia testa. Io lo sento, lui non mi risponde, ma io gli parlo” – racconta la Argento – “lui voleva molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)ricorda spesso ile amore. L’attrice è ancora emotivamente provata dalla scomparsa del suo exche si è tolto la vita in una camera d’albergo in America. “Ora a parte il suo gesto che tutt’oggi è incomprensibile, sono in un luogo di più serenità di tempo fa anche per aver scritto di lui” – racconta lache nel sul libro – autobiografia ha deciso di parlare anche di lui. “Ho riaperto una parte che forse cercavo di mettere via, mi sono ricordata tutte le cose belle che abbiamo fatto. Io sono sola, sono single, dopo di lui non sono riuscita a costruire un rapporto con nessuno e spesso ci parla nella mia testa. Io lo sento, lui non mi risponde, ma io gli parlo” – racconta la– “lui voleva molto ...

