"Agente patogeno diverso". La profezia di Bill Gates sulla nuova pandemia (Di domenica 20 febbraio 2022) Una nuova pandemia incombe ma questa volta non sarà causata da un coronavirus: è la profezia di Bill Gates, il quale indica la strada per non farsi più trovare impreparati Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) Unaincombe ma questa volta non sarà causata da un coronavirus: è ladi, il quale indica la strada per non farsi più trovare impreparati

ladycast_catia : Pronto per la sua nuova campagna vaccinale: “una possibile nuova pandemia deriverebbe probabilmente da un agente pa… - Gandalf1948 : Toccatevi se siete superstiziosi, è uno dei profeti di sventura di questo secolo! 'Agente patogeno diverso'. Bill… - ILGUARDIANOZ : Se l'attuale agente patogeno Sars-Cov2 della pandemia, fosse realmente così virulento come dicono, durante tali man… - gl5610 : Bill Gates, profezia agghiacciante sulla prossima pandemia: 'Agente patogeno diverso', umanità in pericolo… - PierCasolari : ‘Avremo una nuova pandemia e stavolta l’agente patogeno sarà diverso’ cosi dice l’epidemiologo filantropo… -