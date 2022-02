Spalletti recupera un giocatore: da oggi si allenerà in gruppo (Di sabato 19 febbraio 2022) Per il match contro il Cagliari di lunedì, Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa, Lobotka e Lozano e con Politano che è ancora in dubbio. Le assenze per infortunio tornano a tormentare gli azzurri, ma il tecnico di Certaldo non vuole trovare scuse e sa di dover vincere nella sfida di Cagliari. In più, non ci sono solo infortuni, ma ci sono anche buone notizie: pronto il ritorno di un difensore. Axel Tuanzebe Il difensore Axel Tuanzebe è fermo dallo scorso 3 febbraio a causa di una lombalgia: il difensore inglese ha saltato i match con Venezia e Inter (con il Barcellona non avrebbe giocato lo stesso non essendo in lista UEFA). Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ex Manchester United è pronto a tornare in gruppo da oggi e quindi ci sarà contro il Cagliari. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Per il match contro il Cagliari di lunedì,dovrà fare a meno di Anguissa, Lobotka e Lozano e con Politano che è ancora in dubbio. Le assenze per infortunio tornano a tormentare gli azzurri, ma il tecnico di Certaldo non vuole trovare scuse e sa di dover vincere nella sfida di Cagliari. In più, non ci sono solo infortuni, ma ci sono anche buone notizie: pronto il ritorno di un difensore. Axel Tuanzebe Il difensore Axel Tuanzebe è fermo dallo scorso 3 febbraio a causa di una lombalgia: il difensore inglese ha saltato i match con Venezia e Inter (con il Barcellona non avrebbe giocato lo stesso non essendo in lista UEFA). Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ex Manchester United è pronto a tornare indae quindi ci sarà contro il Cagliari. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti recupera Serie A: sprint scudetto, Inter e Napoli caccia al Milan ... che si gode lo show di Traorè con la Roma, recupera il tridente Berardi - Raspadori - Scamacca. ... Spalletti avrà il vantaggio di conoscere il risultato delle due contendenti ma sa anche che a Cagliari ...

Barcellona - Napoli 1 - 1: le pagelle di 100 100 Napoli OSIMHEN: 5 " Doveva essere l'arma in più di Spalletti e invece la sua prestazione è stat senza ... MERTENS (dal 79 al posto di Osimhe): 6 " In pochi minuti recupera palloni, detta il passaggio ai ...

Spalletti recupera un giocatore: da oggi si allenerà in gruppo SpazioNapoli Sindrome da secondo tempo: incide anche il tormento degli infortuni La prima diagnosi è stata un risentimento all’adduttore sinistro si teme uno stiramento che potrebbe allungare i tempi di recupero. Abile nel ruolo, resta solo Demme (tra l’altro diffidato) e ...

Fantacalcio, quando torna Politano? L’annuncio UFFICIALE Il Napoli, nell’ultimo match di campionato contro l’Inter, ha perso per infortunio Matteo Politano. Quando tornerà in campo l’esterno ex Sassuolo? Matteo Politano, contro l’Inter, ha dovuto alzare ...

