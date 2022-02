Sampdoria-Empoli 0-0 LIVE

Advertising

DiMarzio : #SerieA | .@sampdoria, #Sensi salta la sfida contro l'@EmpoliCalcio - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Giampaolo per la sfida tra @sampdoria e @EmpoliCalcio - statodelsud : Serie A, oggi tre partite: alle 15 Sampdoria-Empoli. Poi Roma-Verona e Salernitana-Milan - Pino__Merola : Serie A, oggi tre partite: alle 15 Sampdoria-Empoli. Poi Roma-Verona e Salernitana-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

Genova " Lasfida l'al Ferraris. Il capitano Quagliarella , al rientro dal 1', e Caputo : Marco Giampaolo si affida a loro due in attacco con Sabiri alle spalle al posto di Sensi. Tra i pali ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): LE FORMAZIONI UFFICIALI La diretta disi gioca tra pochissimo fra due squadre che vogliono mettere punti in cascina per allontanare l'incubo ...La diretta di Sampdoria Empoli si gioca tra pochissimo fra due squadre che vogliono mettere punti in cascina per allontanare l’incubo retrocessione. Peggio stanno i padroni di casa che hanno 23 punti ...Il sabato calcistico di Serie A inizia con Sampdoria-Empoli allo Stadio Ferraris di Genova. I blucerchiati dovranno fare a meno di Sensi che non riuscirà a prendere parte alla partit a causa di una ...