Sam Brinton | attivista queer al Dipartimento americano dell’Energia e i conservatori protestano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Combatte da sempre per i diritti LGBTQ e non si riconosce nello schema binario maschile/femminile: Biden l’ha nominato vicesegretario aggiunto per lo smaltimento di combustibili e rifiuti. La laurea al MIT e il curriculum impeccabile, però, non sono bastati per evitare la pioggia di polemiche