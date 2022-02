Salernitana-Venezia dovrà essere giocata | le partite da recuperare | per i campani | salgono a due

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso cheandrà. La partita, programmata inizialmente per il 6 gennaio, fu rinviata per i casi di Covid tra le fila dei, oggi, invece la sentenza definitiva. Sono quindi due leche la squadra campana. Oltre a quella con l’Udinese, per la quale già era stato stabilito che si dovesse giocare, con l’annullamento del punto di penalizzazione alla, adesso si aggiunge anche quella con il. Il Giudice Sportivo ha rinviato alla Lega Serie A la scelta della data per il rinvio del match e la sua organizzazione. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Venezia

...il cartellino l'ultima volta in Serie A lo scorso 17 dicembre nel 5 - 0 sul campo della... In campionato il Toro ha mancato l'appuntamento con il gol contro Torino, Lazio, Atalanta,, ...Commenta per primo Niente risultato a tavolino,si gioca . E' questa la decisione del Giudice Sportivo sulla partita che non si è disputata il 6 gennaio (20a giornata di Serie A) per i numerosi casi Covid nella formazione ...in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 18.30, la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM; – il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che ...Salernitana-Venezia era stata rinviata causa focolaio Covid nel gruppo Squadra amaranto lo scorso 6 gennaio. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. La Salernitana deve ...