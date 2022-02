Principe Alberto | ‘Charlene sta meglio | spero che torni presto’

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, il principe Alberto rompe il silenzio: “Sta molto meglio, spero che torni presto… - sono_io_apri : @Lorenzo_Dedalus Questa reference del principe alberto davvero geniale - paoloangeloRF : Monaco, il principe Alberto: «Charlene sta molto meglio» - Marilenapas : RT @Corriere: Monaco, il principe Alberto: «Charlene sta molto meglio» - fisco24_info : Alberto di Monaco, Charlene sta molto meglio, spero torni presto: Laconico messaggio del principe su condizioni sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Alberto

Prima del messaggio a Monaco - Matin, l'ultimo bollettino sanitario emesso dalII risale alla vigilia di Natale. Un comunicato che evocava un recupero 'incoraggiante' della ...La principessa Charlene sta molto meglio e spero che torni presto nel Principato . il laconico messaggio che ildi Monaco ha voluto dare ai sudditi monegaschi attraverso il giornale Monaco - Matin sulle condizioni di salute della moglie. Tornata in famiglia per alcuni giorni lo scorso novembre, ...Il principe Alberto di Monaco ha dato notizie rassicuranti che riguardano la moglie, la principessa Charlene, che attualmente si sta ancora riprendendo in una clinica privata all’estero.il principe Alberto, e i figli. Proprio Alberto ha deciso di prendere in mano la situazione. Nonostante le motivazioni del ricovero ...