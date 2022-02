Ospedale “San Pio” | attivazione Mutazioni driver per le neoplasie

Leggi su anteprima24

Da ieri, 18 febbraio 2022, l'A.O.R.N. "San Pio", guidata dal Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, è in grado di offrire ai pazienti oncologici di Benevento la determinazione di tutte le, che attualmente costituiscono i target terapeutici delle principali(polmone, colon, melanoma). Infatti, presso la UOC di Anatomia Patologica, diretta dal Dott. Pasquale Goglia, con la preziosa collaborazione della UOC di Oncologia Medica, diretta dal Dott. Antonio Maria Grimaldi, è stata istallata "Idylla™", un sistema di diagnostica molecolare completamente automatizzato, dal campione al risultato, basato su PCR, che fornisce risultati il giorno stesso con notevoli risvolti decisionali per la terapia mirata dei pazienti. Il sistema in questione consente di effettuare un pannello ...