Osasuna-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: fuori Correa (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Osasuna vuole proseguire la striscia positiva di risultati da cui è reduce, ma di fronte troverà un Atletico Madrid a caccia di punti per la lotta al quarto posto (di seguito le formazioni ufficiali). La squadra di Pamplona ha vinto le ultime due trasferte contro Granada e Rayo Vallecano, nel mezzo il pareggio a reti inviolate con il Siviglia secondo in classifica. Campionato in perfetto equilibrio dei Rojllos che dopo 24 giornate hanno raccolto 8 vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte. Attualmente sono al nono posto con soli sei punti di distacco dalla zona Conference League. Certo ai navarrini serviranno diversi successi per rientrare nella lotta per un posto in Europa, ma sognare non costa nulla. Mercoledì scorso, l’Atletico Madrid ha sprecato la chance di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’vuole proseguire la striscia positiva di risultati da cui è reduce, ma di fronte troverà una caccia di punti per la lotta al quarto posto (di seguito le). La squadra di Pamplona ha vinto le ultime due trasferte contro Granada e Rayo Vallecano, nel mezzo il pareggio a reti inviolate con il Siviglia secondo in classifica. Campionato in perfetto equilibrio dei Rojllos che dopo 24 giornate hanno raccolto 8 vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte. Attualmente sono al nono posto con soli sei punti di distacco dalla zona Conference League. Certo ai navarrini serviranno diversi successi per rientrare nella lotta per un posto in Europa, ma sognare non costa nulla. Mercoledì scorso, l’ha sprecato la chance di ...

