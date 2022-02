Musetti, da Djokovic a Djokovic: talento e semplicità per rinascere (Di domenica 20 febbraio 2022) Da Novak Djokovic a Novak Djokovic . I primi due set dell'ottavo di finale del Roland Garros 2021 hanno segnato il punto più alto nell'evoluzione creatrice di Lorenzo Musetti . La prossima settimana ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Da Novaka Novak. I primi due set dell'ottavo di finale del Roland Garros 2021 hanno segnato il punto più alto nell'evoluzione creatrice di Lorenzo. La prossima settimana ...

