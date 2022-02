Milan | Ibrahimovic vuole incidere | “Quando torno butto giù lo stadio”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Zlatan, attaccante del, salterà la sfida contro la Salernitana. Ma ha iniziato il countdown per il suo rientro in campo

... dove ilfarà visita alla Salernitana . Un vero e proprio testa coda, anche se con l'... Il tecnico dovrà nuovamente fare a meno di, sempre alle prese con i problemi al tendine, per il ...'Vincere con questomi darebbe più soddisfazione'ha fatto il punto sull'attuale Serie A che vede ilprimo ma con una partita in più rispetto all'Inter: 'Questo campionato mi ...Ma sono io che decido quando smettere. Tanti continuano a darmi del finito, ma mi caricano". Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, salterà per infortunio anche il match di questa sera in programma ...Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo contro ... hanno usufruito di due giorni di libertà prima di tornare ad allenarsi. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora lavorato con la squadra, ...