Milan | Brahim Diaz | «Mi sento bene | con la Salernitana partita calda»

(Di sabato 19 febbraio 2022) . Le parole del trequartista spagnoloTv ha intervistato il calciatore spagnolo del, in vista dell’importante match di questa sera contro la, queste le sue parole: SULLA– «Dobbiamo credere in quello che facciamo. Una, noi dobbiamo credere al nostro momento e vincere la. Abbiamo un grande talento, ma dobbiamo dimostrarlo». SUI TIFOSI– «Sono fantastici sia in casa che fuori». SUL SUO MOMENTO– «Mi, sono un ragazzo che aiuta la squadra in tutto quello che posso, è quello che devo fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

All.: Davide Nicola(4 - 2 - 3 - 1) La probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli Stefano Pioli si aspetta tanto da lui e anche i tifosi vogliono vederlo al 100%. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Salernitana-Milan: "Questa è una partita molto ..."