Mali: operazione esercito a nord,morti 8 soldati e 60 terroristi (Di sabato 19 febbraio 2022) Otto soldati Maliani sono stati uccisi e quasi 60 terroristi 'neutralizzati' nel nord del Mali durante un'operazione dell'aviazione Maliana, in un'area dove sono morti di recente decine di civili Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Ottoani sono stati uccisi e quasi 60'neutralizzati' neldeldurante un'dell'aviazioneana, in un'area dove sonodi recente decine di civili Lo ...

