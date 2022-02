Lukic | ' Un derby da Toro | l' ambiente sia orgoglioso'

Advertising

SerieA : ? #JuveTorino ? Questo sarà il secondo Derby della Mole giocato di venerdì in #SerieATIM ??: l'unico precedente è te… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lukic: 'Un derby da Toro', Mandragora: 'Lavoro di squadra', Ansaldi: 'Proseguiamo a lottare', Bremer: 'Questo… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??#Bremer tiene al guinzaglio #Vlahovic, #Brekalo-#Vojvoda-#Rodriguez formano una catena di sinistra che fa venire gli… - CorriereGranata : ??#Bremer tiene al guinzaglio #Vlahovic, #Brekalo-#Vojvoda-#Rodriguez formano una catena di sinistra che fa venire g… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Lukic: 'Un derby da Toro', Mandragora: 'Lavoro di squadra', Ansaldi: 'Proseguiamo a lottare', Bremer: 'Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukic derby

"Ungiocato da Toro, in gran parte dominato e credo che tutto l'ambiente granata possa essere orgoglioso di noi": soddisfazione Sasa, sui social, per il pareggio per 1 - 1 all'Allianz Stadium ...Anche nel, per esempio, ha lavorato forte il tridente in fase difensiva. E se per Morata ... Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer (44' st Buongiorno), Rodriguez; Singo (34' st Ansaldi),, ..."Un derby giocato da Toro, in gran parte dominato e credo che tutto l'ambiente granata possa essere orgoglioso di noi": soddisfazione Sasa Lukic, sui social, per il pareggio per 1-1 all'Allianz ...(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Un derby giocato da Toro, in gran parte dominato e credo che tutto l'ambiente granata possa essere orgoglioso di noi": soddisfazione Sasa Lukic, sui social, per il pareggio ...