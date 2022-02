LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel si aggiudica la cronometro! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.33 Ritmo impressionante del belga, che ha dettato il passo sin dall’inizio e passa al comando in classifica generale. 18.30 VINCE Evenepoel! Prestazione super del belga! Completano il podio Küng e Hayter! 18.27 Il britannico Ethan Hayter registra il terzo tempo, +1’05?34 da Evenepoel. 18.24 Che ritmo del belga! Lo aveva dimostrato sin dal primo riferimento. 18.21 SUPER Evenepoel! 37’49”! Dà quasi un minuto a Küng! 18.18 In proiezione il belga è nettamente davanti a tutti sul traguardo. 18.15 Ben 51? il distacco al km 22.8 tra Evenepoel e Küng! 18.12 Miglior tempo del belga (Quick-Step Alpha Vinyl Team) anche al km 22.8, 28’03”. 18.09 Occhio però a Remco Evenepoel… 18.06 Riepiloghiamo la top 5 momentanea: 1 Stefan Küng (Groupama-FDJ) 38’47 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Ritmo impressionante del belga, che ha dettato il passo sin dall’inizio e passa al comando in classifica generale. 18.30 VINCE! Prestazione super del belga! Completano il podio Küng e Hayter! 18.27 Il britannico Ethan Hayter registra il terzo tempo, +1’05?34 da. 18.24 Che ritmo del belga! Lo aveva dimostrato sin dal primo riferimento. 18.21 SUPER! 37’49”! Dà quasi un minuto a Küng! 18.18 In proiezione il belga è nettamente davanti a tutti sul traguardo. 18.15 Ben 51? il distacco al km 22.8 trae Küng! 18.12 Miglior tempo del belga (Quick-Step Alpha Vinyl Team) anche al km 22.8, 28’03”. 18.09 Occhio però a Remco… 18.06 Riepiloghiamo la top 5 momentanea: 1 Stefan Küng (Groupama-FDJ) 38’47 2 ...

