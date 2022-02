LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus 0-1 (7? Cerri): bianconeri in vantaggio alla prima azione (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli Juventus primaVERA 12? – Perde palla Barba lanciando Mbangula verso la porta di Idasiak, provvidenziale la chiusura di Hysaj. 9? – Risponde il Napoli con un cross dalla sinistra, colpo di testa area di rigore di Coli Saco che però manda a lato. 7? – GOL DELLA Juventus! Cerri! azione pericolosa di Mulazzi sull’out di destra, tiro cross in area di rigore del Napoli con Cerri che sbuca sul secondo palo e mette in rete da due passi. 0-1. 5? – Uno contro tutti di Cioffi che sfida mezza difesa avversaria ma viene chiuso in angolo. Dal corner nulla di fatto. 2? – prima incursione del Napoli: Vergara prova l’incursione in area di rigore, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022)12? – Perde pBarba lanciando Mbangula verso la porta di Idasiak, provvidenziale la chiusura di Hysaj. 9? – Risponde ilcon un cross dsinistra, colpo di testa area di rigore di Coli Saco che però manda a lato. 7? – GOL DELLApericolosa di Mulazzi sull’out di destra, tiro cross in area di rigore delconche sbuca sul secondo palo e mette in rete da due passi. 0-1. 5? – Uno contro tutti di Cioffi che sfida mezza difesa avversaria ma viene chiuso in angolo. Dal corner nulla di fatto. 2? –incursione del: Vergara prova l’incursione in area di rigore, ...

