LIVE – Pechino 2022, bob a quattro maschile, prima e seconda manche (DIRETTA) (Di sabato 19 febbraio 2022) La DIRETTA scritta della prima e seconda manche del bob a 4 maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Riflettori puntati sul budello di Yanqing, dove 28 equipaggi cercano di piazzarsi nel miglior modo possibile prima della terza e quarta manche di domenica che assegnerà le medaglie. In gara anche due bob italiani: scenderanno per terzi Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, mentre saranno gli ultimi a partire Mattia Variola, Robert Mircea, Alex Pagnini e Jose Delmas Obou. Sportface vi racconterà le due manche a partire dalle 2:30 della notte italiana, senza farvi perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle 2:30 OLIMPIADI Pechino: IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Lascritta delladel bob a 4alle Olimpiadi di. Riflettori puntati sul budello di Yanqing, dove 28 equipaggi cercano di piazzarsi nel miglior modo possibiledella terza e quartadi domenica che assegnerà le medaglie. In gara anche due bob italiani: scenderanno per terzi Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, mentre saranno gli ultimi a partire Mattia Variola, Robert Mircea, Alex Pagnini e Jose Delmas Obou. Sportface vi racconterà le duea partire dalle 2:30 della notte italiana, senza farvi perdere nulla. Segui ila partire dalle 2:30 OLIMPIADI: IL PROGRAMMA ...

Advertising

RaiSport : #Pechino2022 Siamo in diretta su @RaiDue con Pechino Live. @SabriGandolfi in studio @paolodechiesa. - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 15, ma in Cina si è già alla diciottesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno al… - Mr93Rossi : RT @Eurosport_IT: Ci avviciniamo verso la conclusione: pronti per il Day 15??????? Scopri il programma completo: - Eurosport_IT : Ci avviciniamo verso la conclusione: pronti per il Day 15??????? Scopri il programma completo:… - pointofnews : #olimpiadi #pechino 2022: notizie e risultati di oggi, #live - La #gazzetta dello Sport. Leggi su: -