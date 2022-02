LIVE Berrettini-Alcaraz, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si balla la samba. Orario e programma quarti di finale (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Berrettini-Alcaraz in tv – Le previsioni meteo a Rio de Janeiro Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valido per i quarti di finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana ci apprestiamo a vivere un confronto palpitante in cui però non si dovrà badare esclusivamente all’aspetto agonistico. Il riferimento è al meteo che sta condizionando non poco lo sviluppo del programma di questo torneo. Non è un caso che i giocatori saranno costretti quest’oggi ad affrontare nello stesso giorno quarti e semifinali a causa dei ritardi dovuti al maltempo. Una situazione ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv – Le previsioni meteo a Rio de Janeiro Buongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Carlos, valido per ididell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana ci apprestiamo a vivere un confronto palpitante in cui però non si dovrà badare esclusivamente all’aspetto agonistico. Il riferimento è al meteo che sta condizionando non poco lo sviluppo deldi questo torneo. Non è un caso che i giocatori saranno costretti quest’oggi ad affrontare nello stesso giornoe semifinali a causa dei ritardi dovuti al maltempo. Una situazione ...

