LETTERA Nostalgia di carta e penna (Di sabato 19 febbraio 2022) Qualche difficoltà con computer e aggeggi simili ne ho, il telefonino lo uso quasi solo per telefonare le altre cose che leggo su, impostazioni, le lascio ai più esperti. Cosa farò quando e se ... Leggi su italians.corriere (Di sabato 19 febbraio 2022) Qualche difficoltà con computer e aggeggi simili ne ho, il telefonino lo uso quasi solo per telefonare le altre cose che leggo su, impostazioni, le lascio ai più esperti. Cosa farò quando e se ...

Advertising

MarcellaSemera1 : La lettera di un papà che ha 'nostalgia del vecchio mondo'. - alegra8253 : RT @d_granuzzo: @eziomauro @repubblica @eziomauro in nome del tuo passato di giornalista (provi mai nostalgia...?) prova, in un rigurgito d… - d_granuzzo : @eziomauro @repubblica @eziomauro in nome del tuo passato di giornalista (provi mai nostalgia...?) prova, in un rig… -

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA Nostalgia LETTERA Nostalgia di carta e penna ... troppo complicato stare sempre aggiornati sulla tecnologia, il nostro cervello è già troppo carico di tutto il nostro passato e cigola, abbiamo nostalgia della carta e penna, almeno ...

Fusione Lu Cuccaro. Fontefrancesco: 'Non serve nostalgia ma un nuovo slancio avanti' Fontefrancesco, come scritto nella lettera inviata alla redazione di RadioGold , "o ltre vedere ... Non abbiamo bisogno del torcicollo della nostalgia ma di un nuovo slancio avanti. Negli ultimi giorni ...

LETTERA Nostalgia di carta e penna | Italians Corriere della Sera Fusione Lu Cuccaro. Fontefrancesco: “Non serve la nostalgia ma un nuovo slancio avanti” Fontefrancesco, come scritto nella lettera inviata alla redazione di ... Non abbiamo bisogno del torcicollo della nostalgia ma di un nuovo slancio avanti. Negli ultimi giorni di mia attività ...

Nostalgie ungheresi della destra che fu Da quando Jobbik si è impegnato a farsi percepire come partito di destra sì, ma moderato, le sorti dell’estremismo nazionalista ungherese da “duri e puri” sono affidate al Movimento della Patria o, pe ...

... troppo complicato stare sempre aggiornati sulla tecnologia, il nostro cervello è già troppo carico di tutto il nostro passato e cigola, abbiamodella carta e penna, almeno ...Fontefrancesco, come scritto nellainviata alla redazione di RadioGold , "o ltre vedere ... Non abbiamo bisogno del torcicollo dellama di un nuovo slancio avanti. Negli ultimi giorni ...Fontefrancesco, come scritto nella lettera inviata alla redazione di ... Non abbiamo bisogno del torcicollo della nostalgia ma di un nuovo slancio avanti. Negli ultimi giorni di mia attività ...Da quando Jobbik si è impegnato a farsi percepire come partito di destra sì, ma moderato, le sorti dell’estremismo nazionalista ungherese da “duri e puri” sono affidate al Movimento della Patria o, pe ...