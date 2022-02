Kate Middleton, Letizia di Spagna e Máxima d’Olanda: come si sceglie una nail art regale (Di sabato 19 febbraio 2022) Non da una testa coronata, almeno. Perché se è vero che uno smalto rosso è un must have nel beauty case di tutte le donne, le cose cambiano quando parliamo di royal. Regine e principesse, infatti, prediligono in genere nail art dai toni nude e chiari. Ma non lei, non Máxima d’Olanda. Che, nel suo ultimo evento pubblico, ha sfoggiato unghie scarlatte. In controtendenza rispetto alle unghie chiarissime e al naturale di Kate Middleton e Letizia Ortiz. All’ultimo evento pubblico al quale ha partecipato, Maxima d’Olanda ha sfoggiato unghie laccate di rosso (Getty) Máxima d’Olanda con lo smalto rosso Una cosa bisogna riconoscerla. Il 16 febbraio ad Amsterdam, alla presentazione del report Abn Amro sui servizi finanziari alle donne, ... Leggi su amica (Di sabato 19 febbraio 2022) Non da una testa coronata, almeno. Perché se è vero che uno smalto rosso è un must have nel beauty case di tutte le donne, le cose cambiano quando parliamo di royal. Regine e principesse, infatti, prediligono in genereart dai toni nude e chiari. Ma non lei, non. Che, nel suo ultimo evento pubblico, ha sfoggiato unghie scarlatte. In controtendenza rispetto alle unghie chiarissime e al naturale diOrtiz. All’ultimo evento pubblico al quale ha partecipato, Maximaha sfoggiato unghie laccate di rosso (Getty)con lo smalto rosso Una cosa bisogna riconoscerla. Il 16 febbraio ad Amsterdam, alla presentazione del report Abn Amro sui servizi finanziari alle donne, ...

Advertising

infoitcultura : Kate Middleton festeggia l’arrivo di un nuovo bebè - infoitcultura : Fiocco azzurro in casa Windsor: Kate Middleton è al settimo cielo per la new entry - infoitcultura : Kate Middleton pazza di gioia: quarto figlio in arrivo | Un dolce annuncio per la duchessa - infoitcultura : Kate Middleton, felicità a corte: si festeggia l’arrivo di un nuovo bebè - SaCe86 : Kate Middleton festeggia l'arrivo di un nuovo bebè -