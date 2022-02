Inter-Sassuolo | Dionisi | “Raspadori e Scamacca ok Ecco cosa chiedo alla squadra”

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Dionisi alla vigilia della sfida tra @Inter e @SassuoloUS - internewsit : Lautaro Martinez, rompi l'incantesimo! Serve timbrare ad Inter-Sassuolo - - p5t0o : RT @ariolsz: Giornata: 14 Sabato sera: Inter in trasferta contro una neopromossa, vince 0-2 Domenica pomeriggio: Milan in casa contro Sassu… - news24_inter : #Padovan avverte l'#Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

...Empoli Ore 18.00 Roma Verona Ore 20.45 Salernitana Milan CLASSIFICA SERIE A Milan 5554 Napoli 53 Juventus 47 Atalanta 44 Lazio 42 Roma 40 Fiorentina 39 Verona 36 Torino 33 Empoli 31...Archiviato il ko in Champions contro il Liverpool l'si rituffa sul campionato. Domani alle 18 a San Siro c'è. Arbitra Fourneau. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Massimo Donati. Due assenze pesanti ...A dirlo è Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa in vista del match contro l'Inter. Il tecnico neroverde conosce a memoria le insidie e gli ostacoli che nasconde la sfida ...Partita decisamente ostica e complicata quella che l'Inter affronterà domani a San Siro contro il Sassuolo. I nerazzurri, che devono ancora recuperare il match con il Bologna, vedono Milan e Napoli ...