Giovane campano disperso a Stromboli, ricerche in corso: setacciata anche l'area del vulcano (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoStromboli – Da ieri pomeriggio un Giovane, di origini campane, risulta disperso a Stromboli e per la ricerca si sono mobilitate squadre del soccorso alpino e speleologico, militari della guardia di finanza arrivati nell'isola delle Eolie con la motovedetta, carabinieri e i vigili del fuoco setacciata la terraferma, lo specchio d'acqua e anche l'area del vulcano, fino a 400 metri di quota perché oltre non si può andare per via dei divieti. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Messina fino ad ora hanno dato esito negativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

