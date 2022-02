Gios: «Arianna Fontana ha avuto problemi anche in Ungheria e in Germania non l’hanno voluta» (Di sabato 19 febbraio 2022) Repubblica riporta alcune dichiarazioni di ieri del presidente della Federghiaccio Gios. Il tema, ovviamente, è sempre il rapporto a dir poco conflittuale con Arianna Fontana. «Fontana è stata messa nelle condizioni ottimali per poter svolgere l’attività in base alle sue esigenze, alle richieste del marito e alla possibilità di lavorare al meglio senza ripercussioni sul gruppo. La federazione si è incaricata di tutte le spese della sua preparazione. Il signor Lobello ha presentato un programma che è stato deliberato in consiglio federale senza ridurlo di un euro. Il trasferimento in Ungheria, l’appartamento, il tecnico pagato, il massaggiatore. Il Coni le ha mandato addirittura una macchina per misurare il consumo di ossigeno. Quando Arianna ha avuto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Repubblica riporta alcune dichiarazioni di ieri del presidente della Federghiaccio. Il tema, ovviamente, è sempre il rapporto a dir poco conflittuale con. «è stata messa nelle condizioni ottimali per poter svolgere l’attività in base alle sue esigenze, alle richieste del marito e alla possibilità di lavorare al meglio senza ripercussioni sul gruppo. La federazione si è incaricata di tutte le spese della sua preparazione. Il signor Lobello ha presentato un programma che è stato deliberato in consiglio federale senza ridurlo di un euro. Il trasferimento in, l’appartamento, il tecnico pagato, il massaggiatore. Il Coni le ha mandato addirittura una macchina per misurare il consumo di ossigeno. Quandoha...

Advertising

napolista : Gios: «Arianna Fontana ha avuto problemi anche in Ungheria e in Germania non l’hanno voluta» Su Repubblica il pres… - zazoomblog : Short track Gios lapidario: “Il marito di Arianna Fontana non è l’allenatore giusto per far crescere l’Italia” -… - LaStampa : Gios, presidente Federghiaccio: 'Non parlo con Arianna Fontana da ottobre, suo marito non può allenare la nazionale' - peterkama : Gios, presidente FEDERGHIACCIO su Arianna Fontana: “Adora le polemiche. Non dica che i maschi l’hanno fatta cadere” - mvb66 : RT @Eurosport_IT: Dopo tre medaglie olimpiche vinte, continua la polemica tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e Arianna Fontana… -