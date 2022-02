Draghi confessa | “Il governo creato da Mattarella”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Oramai, dopo due anni di libertà vigilata di massa, mi aspetto di tutto, persino che un premier in carica avalli il ruolo di factotum assunto dal riconfermato presidente della Repubblica, Sergio. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso, rispondendo ai giornalisti che chiedevano lumi circa il suo duro richiamo nei riguardi della maggioranza, così si è espresso Mario: “Ieri ho semplicemente ricordato quello che è il mandato deldal presidente della Repubblica, per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati.” Ora, in sostanza, l’ex capo della Bce ha comunicato al Paese che i governi non si compongono più tra accordi preliminari tra le forze parlamentari, bensì essi vengono “creati” dall’inquilino del Colle e il Parlamento è solo chiamato a ratificarne la nomina. ...

Advertising

Ile2S : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? - annamariadirodi : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? - CarlottaMarche7 : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? - marco0269 : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi confessa

Liberoquotidiano.it

Il direttore de Il Giornale, infatti,di avere avuto 'orientamenti di sinistra': ' Cambiai ... Avviso di sfratto a MarioDeputati e senatori hanno paura che l'ex premier possa staccare la spina a. In questo senso, ... Crimi, riguardo alle due mail del 2018,: "Mi sono dimenticato di farlo presente a ...Oramai, dopo due anni di libertà vigilata di massa, mi aspetto di tutto, persino che un premier in carica avalli il ruolo di factotum assunto dal riconfermato presidente della Repubblica, Sergio ...Draghi ha di fatto confessato che non poteva fare di più e ha sfidato il Parlamento a trovare un'intesa più larga promettendo di non ricorrere al voto di fiducia. Si è parlato tanto in questi mesi ...