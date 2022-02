Dopo la riforma Cartabia servono norme severe anche sul rapporto tra politica e lobby (Di sabato 19 febbraio 2022) La riforma Cartabia è dura con i magistrati che scelgono la politica, bene, ma ora bisogna esserlo altrettanto con i politici che scelgono le lobby, altrimenti sarà fondato il sospetto che sia stata una rivalsa sul potere giudiziario e non un passo avanti per la democrazia. Ricapitolando: tutti d’accordo nell’impedire definitivamente al magistrato che venga eletto o che venga nominato ad incarichi governativi di tornare ad esercitare la funzione giurisdizionale. Una disciplina di rigore che a ben pensare ha l’obiettivo di rassicurare il cittadino sulla imparzialità con la quale viene amministrata una funzione così delicata come quella giurisdizionale. Nessun cittadino cioè deve temere che il giudice possa far pesare la propria sensibilità politica o le proprie ambizioni politiche nell’esercizio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Laè dura con i magistrati che scelgono la, bene, ma ora bisogna esserlo altrettanto con i politici che scelgono le, altrimenti sarà fondato il sospetto che sia stata una rivalsa sul potere giudiziario e non un passo avanti per la democrazia. Ricapitolando: tutti d’accordo nell’impedire definitivamente al magistrato che venga eletto o che venga nominato ad incarichi governativi di tornare ad esercitare la funzione giurisdizionale. Una disciplina di rigore che a ben pensare ha l’obiettivo di rassicurare il cittadino sulla imparzialità con la quale viene amministrata una funzione così delicata come quella giurisdizionale. Nessun cittadino cioè deve temere che il giudice possa far pesare la propria sensibilitào le proprie ambizioni politiche nell’esercizio della ...

