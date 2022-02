Donne in Stem, a La Sapienza 100 borse di studio (Di sabato 19 febbraio 2022) La lotta al gender gap passa anche dall’interesse delle donne alle materie Stem. Nelle materia scientifiche, ingegneristiche e matematiche infatti, le donne sono ancora in forte minoranza, e questo le taglia fuori dalle grandi opportunità che si porta dietro la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Donne in Stem, ancora troppo poche Secondo i dati dell’Istituto Europeo per la Gender Equality per esempio, nel digitale, solo 2 posti di lavoro su 10, in UE, sono occupati da donne. In Italia, le ragazze che scelgono di iscriversi alle facoltà universitarie dell’area Stem sono solo una su sei. Una differenza, anzi ‘una segregazione’, che lascia uno dei campi lavorativi capace di garantire migliori stipendi e prospettive di carriera, quasi esclusivamente alla forza lavoro qualificata maschile. Un rischio di esclusione ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 19 febbraio 2022) La lotta al gender gap passa anche dall’interesse delle donne alle materie. Nelle materia scientifiche, ingegneristiche e matematiche infatti, le donne sono ancora in forte minoranza, e questo le taglia fuori dalle grandi opportunità che si porta dietro la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Donne in, ancora troppo poche Secondo i dati dell’Istituto Europeo per la Gender Equality per esempio, nel digitale, solo 2 posti di lavoro su 10, in UE, sono occupati da donne. In Italia, le ragazze che scelgono di iscriversi alle facoltà universitarie dell’areasono solo una su sei. Una differenza, anzi ‘una segregazione’, che lascia uno dei campi lavorativi capace di garantire migliori stipendi e prospettive di carriera, quasi esclusivamente alla forza lavoro qualificata maschile. Un rischio di esclusione ...

