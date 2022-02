Covid, l’avvertimento di Rezza: “Situazione in miglioramento ma numeri elevati. Indossare mascherina al chiuso e con assembramenti” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Continua a diminuire l’incidenza di casi Covid e diminuisce anche l’indice di trasmissibilità”. Così Giovanni Rezza del ministero della Salute nel video settimanale che riepiloga l’andamento dell’epidemia da coronavirus. Rezza specifica che “c’è una tendenza graduale ma continua alla diminuzione della congestione delle strutture ospedaliere”, e che quindi “la Situazione epidemiologica è in deciso miglioramento”. Tuttavia, sottolinea, “i numeri rimangono piuttosto elevati” quindi “bisogna continuare a mantenere comportamenti corretti e ispirati alla prudenza, in particolare Indossare la mascherina in luoghi chiusi e in caso di assembramento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Continua a diminuire l’incidenza di casie diminuisce anche l’indice di trasmissibilità”. Così Giovannidel ministero della Salute nel video settimanale che riepiloga l’andamento dell’epidemia da coronavirus.specifica che “c’è una tendenza graduale ma continua alla diminuzione della congestione delle strutture ospedaliere”, e che quindi “laepidemiologica è in deciso”. Tuttavia, sottolinea, “irimangono piuttosto” quindi “bisogna continuare a mantenere comportamenti corretti e ispirati alla prudenza, in particolarelain luoghi chiusi e in caso di assembramento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

