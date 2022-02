Covid | i dati | 50 534 casi e 252 vittime in 24 ore Tasso di positività al 10 | 2 per cento

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 50.534 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 53.662. Lesono invece 252 (ieri erano state 314). Sono 492.045 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, una cifra di poco inferiore rispetto a quelli di venerdì 18 febbraio (510.283). Ildiè al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bollettino 19 febbraio, 18 morti nella regione Sono 5.583 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri edel bollettino della regione. Registrati 18 morti. a Roma, segnalati 2.484 casi. "Oggi nel Lazio, su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, ...TRENTINO ALTO ADIGE Sono 609 i nuovi contagi dain Alto Adige. Secondo iriportati nel bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria, sono 38 i test pcr positivi sui 615 analizzati. Sono ...(Adnkronos) - Sono 1.589 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 febbraio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - Ricoveri legati al covid in calo nelle Marche: sono arrivati a 308, -10 su ieri: 32 in terapia intensiva (-1), 64 in semi intensiva (+1), 212 in reparti non intensivi (-10).